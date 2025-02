Sturms Sharks verpassen Überraschung bei den Jets

Der deutsche Eishockey-Profi Nico Sturm hat mit seinen San Jose Sharks die Siegesserie der Winnipeg Jets in der NHL nicht stoppen können. San Jose, mit Abstand schlechtestes Team der nordamerikanischen Profiliga, verlor in Winnipeg mit 1:2 nach Verlängerung. Dabei waren die Gäste ganz dicht vor einer Überraschung: Bis kurz vor Schluss führten sie mit 1:0, ehe Josh Morrissey die Jets 26 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung rettete.

Dort schoss Mark Scheifele den Favoriten zum zehnten Sieg nacheinander. Für San Jose hingegen war es die sechste Niederlage in Serie, Sturm stand etwas mehr als 15 Minuten auf dem Eis, blieb jedoch ohne Scorerpunkt. 44 der nun 59 Spiele haben die Sharks verloren (davon acht in der Verlängerung), Winnipeg hingegen liegt in der Western Conference souverän an der Spitze.