Trotz gutem Stützle: Nächste NHL-Pleite für Senators

Trotz zweier Assists von Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle haben die Ottawa Senators in der NHL die dritte Niederlage in Folge kassiert. Gegen die Arizona Coyotes verlor das Team aus Kanada mit 3:5. Als Tabellenletzter der Atlantic Division ist die Qualifikation für die Play-offs für Ottawa inzwischen in weite Ferne gerückt.

"Wir müssen von Anfang an bereit sein", sagte Torwart Anton Forsberg, dessen Team schnell mit 0:3 in Rückstand geraten war: "Wir müssen daran arbeiten, das erste Tor zu erzielen. Es ist immer einfacher, mit einer Führung zu spielen und nicht ständig einem Rückstand hinterherzulaufen."

Arizona beendete durch den Erfolg hingegen eine 14 Partien andauernde Niederlagenserie. Seit dem 22. Januar hatten die Coyotes nicht mehr gewonnen.