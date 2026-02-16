Eishockey: US-Frauen ziehen ins Finale ein

Die Eishockey-Frauen der USA sind ohne Mühe zum fünften Mal in Serie ins Olympia-Finale eingezogen. Nach dem 5:0 (1:0, 4:0, 0:0) im Halbfinale gegen Schweden greifen sie damit nach den Triumphen 1998 und 2018 am Donnerstag (19.10 Uhr) zum dritten Mal nach Gold. Cayla Barnes (6.), Taylor Heise (30.), Abbey Murphy (36.), Kendall Coyne (37.) und Hayley Scamurra (38.) schossen den souveränen Erfolg heraus.

Den Final-Gegner ermitteln am Abend Dauerrivale Kanada und die Schweiz, Schweden spielt am Donnerstag (14.40 Uhr) um die Bronzemedaille. Die deutschen Frauen waren im Viertelfinale durch ein 1:5 gegen Kanada ausgeschieden.