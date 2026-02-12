Kanadas Eishockey-Stars holen lockeren Auftaktsieg

Mitfavorit Kanada ist mit einem lockeren Sieg in das Eishockey-Turnier bei den Olympischen Winterspielen gestartet. Die mit zahlreichen NHL-Profis gespickte Auswahl um die Stars Connor McDavid und Sidney Crosby gewann ihr Auftaktspiel gegen Tschechien 5:0 (1:0, 2:0, 2:0). Vor der Schweiz und Frankreich führt das Team von Jon Cooper die Gruppe A an.

McDavid und Crosby kamen am Donnerstag in Mailand auf viel Eiszeit und glänzten mit gemeinsam fünf Assists. Die Tore erzielten Macklin Celebrini (20.), Mark Stone (27.), Bo Horvat (38.), Nathan MacKinnon (48.) und Nick Suzuki (54.).

Erstmals seit Sotschi 2014 nehmen die NHL-Stars wieder am Olympischen Eishockey-Turnier teil. Neben Kanada gelten vor allem die USA als Titelfavorit. Das US-Team, das in der deutschen Gruppe C ist, trifft am Abend (21.10 Uhr) auf Lettland.