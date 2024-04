Anzeige

Die deutschen Eishockey-Frauen haben bei der WM in den USA das Halbfinale unglücklich verpasst. Das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod verlor am Donnerstag sein Viertelfinale gegen die favorisierten Tschechinnen nach großem Kampf mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Nach einem bislang tollen Turnier blieb den Deutschen der erste Einzug in die Vorschlussrunde seit 2017 verwehrt.

Tschechiens Daniela Pejsova (53.) schoss die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Utica/New York aus dem Medaillenrennen.

Während die Tschechinnen zu Beginn zu guten Chancen kamen, hielt Deutschland gut dagegen und legte gerade im zweiten Drittel offensiv zu. Torhüterin Sandra Abstreiter, die eine starke WM spielt und im letzten Gruppenspiel gegen China geschont worden war, trumpfte einmal mehr auf und parierte mehrfach stark.