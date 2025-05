Erstes WM-Tor von Crosby: Kanada besiegt auch Frankreich

Mit seinem ersten WM-Tor seit zehn Jahren hat Eishockey-Superstar Sidney Crosby Rekordweltmeister Kanada zum dritten Sieg im dritten Spiel geführt. Der 37-Jährige traf beim 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) gegen Frankreich zum zwischenzeitlichen 3:0 (38.). Es war der erste Treffer des zweimaligen Olympiasiegers und dreimaligen Stanley-Cup-Gewinners bei einer Weltmeisterschaft seit dem 6:1-Finaltriumph 2015 in Prag gegen Russland.

Crosbys Kanadier führen die Vorrundengruppe A in Stockholm mit der Maximalausbeute von neun Zählern aus drei Spielen punktgleich vor Schweden an. Bo Horvath (7./44.), Will Cuylle (13.) und Brandon Montour (52.) erzielten die weiteren Tore für den Favoriten.

In der deutschen Gruppe B in Herning verbuchte Aufsteiger Ungarn beim 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) gegen Kasachstan die ersten Punkte. Noch ohne Zähler sind Norwegen nach dem 2:5 gegen die deutsche Nationalmannschaft und Gastgeber Dänemark.