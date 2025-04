Gegentreffer in Überzahl: Deutschland verliert zweiten Test

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai) eine bittere Niederlage kassiert. Im zweiten Duell in Regensburg gegen Weltmeister Tschechien verlor die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis nach einem kuriosen Gegentreffer in Überzahl kurz vor Ende 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Zwei Tage nach der bösen 0:7-Klatsche gegen die Tschechen zeigte sich die deutsche Mannschaft vor 4650 Fans verbessert, hielt lange das torlose Remis. Nach einer Strafe gegen die Gäste spielte Deutschland dann in der Schlussphase sogar in Überzahl. Doch dann traf ein Schuss Colin Ugbekile im Gesicht, Tschechiens Ondrej Kovarcik schnappte sich den Puck und erzielte den Siegtreffer (58.).

Nach den Partien gegen Tschechien folgt in der kommenden Woche ein Testspiel-Doppelpack in der Slowakei (17. und 19. April). Am 24. und 26. April ist zweimal Österreich der Gegner, ehe am 4. Mai in Düsseldorf die WM-Generalprobe gegen die USA steigt. Die Weltmeisterschaft beginnt für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am 10. Mai gegen Ungarn. Weitere Gegner in der Vorrundengruppe B in Herning sind Kasachstan, Norwegen, die Schweiz, die USA, Tschechien und Co-Gastgeber Dänemark.