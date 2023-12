U20-WM: Erste Niederlage für DEB-Auswahl

Anzeige

Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat bei der Eishockey-WM in Göteborg ihre erste Niederlage kassiert. Einen Tag nach dem überraschenden Auftaktsieg gegen Finnland (4:3) unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter dem favorisierten Gastgeber Schweden 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).

In der Vorrundengruppe A folgen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) noch Duelle mit Lettland am Samstag und Titelverteidiger Kanada am Sonntag (beide 19.30 Uhr/MagentaSport). Der Partie gegen die Letten dürfte beim Ziel Klassenerhalt eine entscheidende Rolle zukommen.

Vor dem Spiel hatte das Team einen personellen Rückschlag verkraften müssen: Verteidiger Lua Niehus reiste wegen einer nicht näher spezifizierten Oberkörperverletzung ab. Abstreiter nominierte Paul Mayer nach, der bereits die Vorbereitung mit dem Team in Füssen und Göteborg absolviert hatte.