Vor Abstiegsfinale: Eishockey-Junioren mit Zuversicht

Die deutschen Eishockey-Junioren haben bei der U20-WM in Göteborg den Glauben an den Klassenerhalt nicht verloren. "Die Jungs sind zuversichtlich", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter vor dem Abstiegsfinale gegen Norwegen am Donnerstag (11.00 Uhr/MagentaSport). Der Verlierer der Relegation steigt aus der Top-Division in die Division I ab.

Der Schlüssel zum Erfolg sei die Einstellung, so Abstreiter: "Dass man nichts Besonderes zu machen braucht. Genauso wie gegen Finnland, Schweden oder Kanada. Diese Leistung gilt es abzurufen. Sich vor Augen halten, dass keine Highlights das Spiel entscheiden werden, sondern harte, ehrliche Arbeit."

Norwegen sei eine physische Mannschaft. "Wichtig, ihre Aggressivität in Schach zu halten. Jeder muss für die hohe Intensität bereit sein", sagte Abstreiter.