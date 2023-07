Nach dem Ende dieser Ära macht "EA SPORTS" einen Schritt auf sie zu und spendiert sowohl der Manager- wie auch Spielerkarriere in "EA SPORTS FC" zahlreiche Neuerungen.

Neben Fans von "Ultimate Team" gibt es weiterhin Spielerinnen und Spieler, die noch immer mit Leib und Seele am Karrieremodus der "FIFA"-Teile hängen.

Kaum ein Spielmodus wurde von "EA SPORTS" in der Vergangenheit so stiefmütterlich behandelt wie die klassische Karriere. Im ersten Teil nach der "FIFA"-Ära spendiert das kanadische Entwicklerstudio Fans endlich wieder neue Inhalte!

Alex Constantinescu, Senior Game Designer bei "EA SPORTS" sagte auf ran -Nachfrage: "Wir wollen ein deutliches Zeichen setzen, dass Spielerinnen und Spieler der Manager-Modi nicht in Vergessenheit geraten. Es ist unser Ziel, dass wir ihnen mit dem neuen Teil endlich Neuheiten liefern, die das Fundament für die nächsten Jahre bilden".

Wer sich für eine virtuelle Laufbahn als Trainer oder Spieler entscheidet, soll in "EA Sports FC" ein totales Management-System zu Verfügung gestellt bekommen.

Diese sollen einen großen Einfluss auf die Entwicklungen und Leistungen der Spieler haben. "Wir wollen die optimale Erfahrung für die Menschen. Wie denkst du über das Spiel? Was ist deine taktische Vision? Das sind alles Dinge, dir wir bei der Entwicklung berücksichtigt haben", bekräftigt Design Director Pete O'Donnell gegenüber ran .

Je nachdem, für welchen Stil sich entschieden wurde, muss in "EA SPORTS FC" auch der komplette Trainerstab verpflichtet und angepasst werden. Ja, es gibt nicht mehr nur einen Alibi-Co-Trainer, der auf Problemchen hinweist. Wer eine erfolgreiche Manager-Karriere hinlegen möchte, muss sich die passenden Assistenten suchen.

Oberstes Ziel soll es sein, dass Menschen ihre Version von Fußball im Manager Modus ausleben können. Dafür haben die Spielerinnen und Spieler die Wahl zwischen verschiedenen Stilen, die an die berühmtesten Taktikten des Sports angelegt sind: Park the Bus, Gegenpressing, Total Football oder Tiki-Taka. Insgesamt kann aus sieben Varianten gewählt und diese angepasst werden.

EA SPORTS FC: Nichts dem Zufall überlassen

Hinzu kommen in "EA SPORTS FC" noch optische Spielereien wie Paraden bei Titeln, eine Taktik-Kamera oder ein Zuschauermodus.

In der Spieler-Karriere wird zukünftig nichts mehr dem Zufall überlassen. Im neuen Teil der Fußball-Simulation haben Spielerinnen und Spieler von Beginn an einen Berater. Hier kann festgelegt werden, für welchen Top-Klub man im Laufe der Karriere auflaufen möchte. Um das Ziel zu erreichen, müssen analog zu den "Evolutions in Ultimate Team", bestimmte In-Game-Aufgaben erfüllt werden.

"Wir wollten es nicht mehr vom Gott des Zufalls abhängig machen, ob Fans bei ihrem Verein landen oder nicht", begründet Constantinescu gegenüber ran die Entscheidung. Übrigens: Wer seine Spieler-Karriere besonders erfolgreich absolviert, hat die Chance auf den Ballon d'Or! Diese Lizenz sicherte "EA SPORTS" exklusiv.