FIFA-Nachfolger "EA Sports FC 24" - Preis, Release-Date, Cover, Ultimate Team, News

Der Release-Termin für "EA Sports FC 24" ist offiziell: Am 29. September erscheint der FIFA-Nachfolger auf dem Markt. Das gab Entwickler EA Sports bekannt.

Die Spielreihe FIFA zieht jährlich Millionen von Zockern in den Bann. Mit FIFA 23 endet jedoch eine Ära. Was ändert sich mit dem bald erscheinenden Nachfolger "EA Sports FC 24"? Und welche Gerüchte gibt es rund um das Spiel?

Erling Haaland ziert das Cover des neuen Spiels. Zuvor war Klyian Mbappe drei Jahre in Folge auf dem Cover der alten FIFA-Reihe zu sehen.

Erstmals sind in "EA Sports FC 24" dabei auch Frauen in diesem Modus vorhanden. Demnach ist es nun beispielsweise möglich, dass Giulia Gwinn Flanken auf Erling Haaland schlägt oder selbst Tore erzielt.

Der Modus "Ultimate Team" ist der beliebteste im gesamten Spiel. Dort kann sich jeder Zocker sein "Dream-Team" zusammenstellen, Packs öffnen (die auch per Mikrotransaktion gekauft werden können) und online gegen andere Spieler antreten.

Sehen so die neuen Desings der Karten in "Ultimate Team" aus? Mehrere "Leaker" wollen dies bereits erfahren haben:

+++ Wie sieht das neue Kartendesign in "Ultimate Team" aus? +++

Was ändert sich bei "EA Sports FC 24" im Gegensatz zu "FIFA 23"?

An den grundsätzlichen Dingen wird sich wohl wenig ändern. Auch die Lizenzen von Klubs und Spielern liegen größtenteils weiter bei EA. Das erklärte der Konzern bereits in einer Pressemitteilung: "EA SPORTS FC bringt die Stärke von mehr als 300 einzelnen Lizenzpartnern ein und gibt Spielern Zugang zu mehr als 19.000 Spielern in 700 Teams, 100 Stadien und über 30 Ligen auf der ganzen Welt."