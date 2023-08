17-Jähriger rettet Club einen Punkt

Anzeige

Ein 17 Jahre altes Supertalent hat dem 1. FC Nürnberg bei dessen Heimpremiere in der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt gerettet. Can Yilmaz Uzun gelang beim 2:2 (0:2) gegen Hannover 96 zunächst der Anschlusstreffer (66.), in der Nachspielzeit verwandelte der bisherige U19-Spieler nach langer Videoüberprüfung durch Schiedsrichter Patrick Arlt (Illingen) nervenstark auch noch einen Foulelfmeter (90.+2).

Der frühere Nürnberger Cedric Teuchert hatte den Club, der das erste Saisonspiel 0:2 bei Hansa Rostock verloren hatte, mit zwei verwandelten Elfmetern früh in Rückstand gebracht. Erst traf er nach einem Foul von Johannes Geis an Nicolo Tresoldi (8.), eine Viertelstunde später nach einer Attacke von Verteidiger James Lawrence an ihm selbst (23.). Die Führung war etwas schmeichelhaft für Hannover, das am ersten Spieltag gegen die SV Elversberg ebenfalls 2:2 gespielt hatte.

Die Gastgeber wurden erwartungsgemäß mit Pfiffen in die Pause geschickt, belohnten sich in der zweiten Halbzeit aber für ihre Leistungssteigerung. Nachdem Louis Schaub aus wenigen Metern statt ins leere Nürnberger Tor nur den Pfosten getroffen hatte (53.), kam der Club immer besser ins Spiel, der aus der U19 hochgezogene 17 Jahre alte Uzun erzielte prompt seinen ersten Profitreffer. Und nervenstark dann sogar noch seinen zweiten.