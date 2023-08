HSV verpasst Tabellenführung - Uzun rettet Club einen Punkt

Anzeige

Durch ein spätes Gegentor hat der Hamburger SV beim Karlsruher SC seinen zweiten Saisonsieg verpasst. Auch Hannover 96 muss kurz vor Schluss einen Rückschlag hinnehmen.

Für den Hamburger SV trafen zwar Laszlo Benes und Robert Glatzel mit ihrem jeweils dritten Saisontor, doch das reichte nicht zum Dreier. Binnen vier Minuten schossen die beiden Offensivspieler die HSV-Tore, am Ende hieß es aber 2:2 (0:1) beim Karlsruher SC.

Die in der ersten Halbzeit dominierenden Badener waren vor 24.950 Zuschauern in der ausverkauften Arena gegen den HSV durch Fabian Schleusener (14.) in Führung gegangen. Dann drehten Benes per Freistoß (61.) sowie Glatzel (65.) zunächst nicht unverdient die Partie zugunsten der Mannschaft von Trainer Tim Walter. Budu Siwsiwadse (90.+5) schoss den späten Ausgleich für die Gastgeber im Wildpark.