Auch im zweiten Durchgang sahen die 61.955 Zuschauer überwiegend ein Spiel auf ein Tor. Doch Kownacki stellte den Spielverlauf auf den Kopf, der polnische Stürmer vollendete einen der wenigen Düsseldorfer Angriffe zur Gästeführung. Die Königsblauen schüttelten sich kurz. Dann brach Sylla per Kopf doch noch den Schalker Bann. Wenig später traf der Torschütze mit einem Schlenzer die Latte (80.).

Moussa Sylla (72.) glich die Düsseldorfer Führung für die Schalker aus, die den zweiten Sieg am Stück nach dem überraschenden 4:2-Erfolg in der vergangenen Woche beim Spitzenreiter SC Paderborn aber verpassten. Dawid Kownacki (62.) hatte aus dem Nichts für die Düsseldorfer getroffen.

Schalke 04 holte am Samstag beim 1:1 (0:0) gegen Aufstiegskandidat Fortuna Düsseldorf nach spielerischer Überlegenheit und zahlreicher Chancen aber zumindest einen Punkt.

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen weiteren Schritt aus der Krise verpasst. Der HSV kommt im zweiten Spiel hintereinander nur zu einem Remis.

HSV sucht weiter seine Form

Der Hamburger SV stolpert weiter durch die 2. Fußball-Bundesliga. Die Mannschaft von Interimstrainer Merlin Polzin kam bei Aufsteiger SSV Ulm nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und feierte damit in den vergangenen sieben Spielen nur einen Sieg. Ob Polzin auch im neuen Jahr Trainer bleibt, ist offen.

Aaron Keller (34.) brachte Ulm in Führung, Davie Selke (50.) gelang der Ausgleich. Die Gäste beendeten das Spiel nach einer Gelb-Roten Karte gegen Daniel Elfadli (69., wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl.

Der HSV enttäuschte in der ersten Halbzeit auf der ganzen Linie. Offensiv fiel dem Favoriten überhaupt nichts ein, Mittelstürmer Selke hing völlig in der Luft. Kellerkind Ulm agierte hingegen mutig. Maurice Krattenmacher (10./23.) und Dennis Chessa (11.) näherten sich dem Tor an, dann sorgte Keller für die verdiente Pausenführung.

Ein Geschenk der Gastgeber brachte den HSV zurück ins Spiel. Ulms Torhüter Christian Ortag unterlief eine Flanke von Miro Muheim, Selke köpfte ins leere Tor ein. Vom Ausgleich beflügelt, blieben die Gäste am Drücker. Jean-Luc Dompe traf vor 17.400 Zuschauern im ausverkauften Donaustadion aber nur den Innenpfosten (52.). Ulm erholte sich danach schnell und kam wieder selber zu Möglichkeiten. Aber auch der HSV drängte mit einem Spieler weniger auf den Sieg. Selke (84.) traf aber nur den Pfosten.