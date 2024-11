13. Spieltag in der 2. Liga: Am Samstag, den 23. November 2024, treffen der FC Schalke 04 und der HSV in Hamburg aufeinander. Anstoß im Volksparkstadion ist um 20:30 Uhr. Mit unserem ran.de Liveticker mit dabei, wenn in Hamburg der Ball zum Spiel rollt.

© Nordphoto