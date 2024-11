87' Der HSV hat wieder in das Spiel gefunden! Silvan Hefti rückt mit auf und kommt von der Strafraumkante zum Abschluss. Der Schlenzer landet aber genau in den Armen von Justin Heekeren.

86' Rote Karte für Stephan Loboué (FC Schalke 04)

Der Torwarttrainer der Knappen wird glatt mit Rot bestraft, weil er die Kugel zurück auf den Rasen befördert und das Spiel damit unnötig verzögert hat. Loboué dürfte vielen noch als langjähriger Fürther Keeper bekannt sein.

85' Durch die Hereinnahme von Anton Donkor rotiert Kees van Wonderen ein wenig auf den Offensivpositionen. Dabei hatte Schalke im zweiten Durchgang eigentlich zu seinem Spiel gefunden, doch vielleicht hat der niederländische Übungsleiter noch eine weitere Idee.

84' Einwechslung bei FC Schalke 04: Anton Donkor

84' Auswechslung bei FC Schalke 04: Paul Seguin

83' Gelbe Karte für Max Grüger (FC Schalke 04)

Der Youngster wird für ein taktisches Foul an Miro Muheim verwarnt.

81' Jetzt ist hier richtig Feuer drin! Mit dem Mut der Verzweiflung hält Adam Karabec einfach mal aus 20 Metern drauf und zwingt Justin Heekeren zu einer Riesentat.

80' Frische Kräfte auf beiden Seiten. Auch wenn Kees van Wonderen weiterhin nur ein Fünftel seines Wechselkontingents ausgeschöpft hat.

79' Einwechslung bei Hamburger SV: Jean-Luc Dompé

79' Auswechslung bei Hamburger SV: Noah Katterbach

79' Einwechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

79' Auswechslung bei FC Schalke 04: Moussa Sylla

78' Momentan sieht es aber eher so aus, als würde Schalke das Spiel komplett drehen! Vier Königsblaue haben plötzlich nur noch drei Hanseaten vor sich. Der Angriff ist eigentlich gar nicht schlecht ausgespielt, Kenan Karaman wird auf halblinks in Abschlussposition gebracht. Der Flachschuss Richtung langes Eck ist jedoch kläglich, Karaman öffnet den Fuß viel zu weit!

76' Rund eine Viertelstunde steht noch auf der Uhr, das kann noch ein packendes Finish werden! Ein Remis hilft eigentlich keinem der Teams so richtig weiter. Vor allem für den HSV wäre ein Punkt nach vier Pflichtspielen ohne Sieg zu wenig.

75' Gelbe Karte für Łukasz Poręba (Hamburger SV)



74' Tooor für FC Schalke 04, 2:2 durch Kenan Karaman

Gerade hatte der Schalker Offensivmut wieder ein wenig abgenommen. Mit einem toll herausgespielten Angriff kommt Königsblau dennoch zum Ausgleich! Paul Seguin steckt auf dem linken Flügel zu Janik Bachmann durch, der den Kopf hochnimmt und im Zentrum Kenan Karaman einlaufen sieht. Der bisher unauffällige Mittelstürmer grätscht die Kugel an Daniel Heuer Fernandes vorbei und lässt die Sorgenfalten an der Elbe wieder deutlich größer werden!

71' Der nächste Doppelwechsel von Steffen Baumgart kommt etwas überraschend, vor allem da er mit Marco Richter und Ransford Königsdörffer vom Feld nimmt und mit Otto Stange einem 17-Jährigen zu seinem zweiten Zweitligaeinsatz verhilft. Mal sehen, wann auch Kees van Wonderen die ersten personellen Änderungen vornimmt.

71' Einwechslung bei Hamburger SV: Otto Stange

71' Auswechslung bei Hamburger SV: Ransford Königsdörffer

71' Einwechslung bei Hamburger SV: Adam Karabec

71' Auswechslung bei Hamburger SV: Marco Richter

69' Die heimischen Fans haben den Torschrei schon auf den Lippen, denn die Direktabnahme von Marco Richter scheint direkt den Weg in das Winkeleck gefunden zu haben. Hat sie auch tatsächlich, allerdings von der Außenseite! Das wäre das nächste Traumtor des ehemaligen Herthaners gewesen.

67' Schon erstaunlich, wie sich das Momentum in diesem Spiel gedreht hat. Schalke übernimmt auch auf den Rängen phasenweise die Hoheit.

65' Silvan Hefti fügt sich gleich gut ein und kann einen Vorstoß über den immer auffälliger werdenden Derry Murkin diesmal mit gutem Stellungsspiel unterbinden.

63' Ron Schallenberg köpft den Standard zu Moussa Sylla, der am zweiten Pfosten völlig frei zum vermeintlichen 2:2 einnetzt! Völlig frei steht er allerdings, weil er meterweit im Abseits steht - nichtsdestotrotz, der HSV muss in dieser Phase gewaltig aufpassen!

62' Schalke bleibt am Drücker! Derry Murkin schlägt einen gefährlichen Chipball in den Sechzehner, den Lucas Perrin vorsichtshalber zur Ecke klärt.

60' Lucas Perrin verteidigt neu in der Dreierkette, während Daniel Elfadli eine Position nach vorn rückt. Der Wechsel von William Mikelbrencis auf Silvan Hefti ist positionsgetreu.

59' Einwechslung bei Hamburger SV: Silvan Hefti

59' Auswechslung bei Hamburger SV: William Mikelbrencis

59' Einwechslung bei Hamburger SV: Lucas Perrin

59' Auswechslung bei Hamburger SV: Jonas Meffert

59' Den Gegentreffer müssen sich die Gastgeber auf die eigene Fahne schreiben, denn nach dem Seitenwechsel treten sie auffällig passiv auf. Steffen Baumgart reagiert gleich mit einem Doppelwechsel.

57' Tooor für FC Schalke 04, 2:1 durch Amin Younes

Alles wieder offen! Aus einem Einwurf in Tornähe heraus fällt der Schalker Anschlusstreffer. Eine Flanke von rechts wird noch bogenlampenförmig abgefälscht und landet unglücklich auf dem Knie von Sebastian Schonlau. Der Verteidiger gibt damit die perfekte Vorlage für Amin Younes, der von der rechten Strafraumseite überlegt einschlenzt!

55' Nun leisten sich auch die Hausherren mal einen unnötigen Fehler im Aufbau. Moussa Sylla prescht mit Tempo über die rechte Seite vor und geht im Zweikampf mit Jonas Meffert im Sechzehner zu Fall. Meffert geht da ein hohes Risiko ein, grätscht mit offener Sohle, trifft aber in der Tat nur den Ball.

52' Königsblau scheint tatsächlich um eine Reaktion bemüht zu sein, bis auf Flanken fällt den van Wonderen-Schützlingen aber weiterhin nichts ein. Kenan Karaman wird auch zu selten gefunden.

50' Derry Murkin und Taylan Bulut verbuchen mit Hereingaben die ersten Schalker Torannäherungen seit dem Pausentee. Beim tückischen Ball sieht Daniel Heuer Fernandes erstmals nicht ganz souverän aus, seine Vorderleute können aber klären.

49' Mittlerweile ist es wettertechnisch ungemütlich in der Hansestadt. Ein leichter Nieselregen hat eingesetzt, was Steffen Baumgart aber nicht dazu verleitet, sich einen Pulli überzuziehen.

47' Im Nachgang wird die Szene tatsächlich brandgefährlich! Miro Muheim flankt aus dem Rückraum auf den auf der rechten Strafraumseite völlig blanken Davie Selke. Justin Heekeren reagiert diesmal aber gut, kommt schnell hinaus und geht in den Spagat.

46' Nur 20 Sekunden braucht Marco Richter, um den ersten Eckball des zweiten Durchgangs herauszuholen.

46' Anpfiff 2. Halbzeit

45' Halbzeitfazit:

Eine knappe halbe Stunde hielt das Traditionsduell im Volkspark nicht das, was es versprach. Beide Teams agierten zaghaft, der Respekt vor dem Gegner war deutlich zu spüren. Ein Freistoßtor von Marco Richter, bei dem Justin Heekeren sein Torwarteck verließ und alles andere als gut aussah, eröffnete jedoch eine wilde Phase. Nur 18 Sekunden nach dem Wiederanpfiff traf Ransford Königsdörffer nach einem groben Schnitzer von Ron Schallenberg. Schalke wirkte auch in der Folge nicht sattelfest und muss sich für den zweiten Durchgang etwas einfallen lassen, denn offensiv fanden die Knappen noch gar nicht statt.

45' Ende 1. Halbzeit

44' Weiterhin wirken die Gäste in der Defensive nicht sattelfest. Marco Richter hat den Ball eigentlich schon verloren, kommt aber trotzdem noch einmal zum Abschluss. Sein Freistoß war allerdings deutlich schöner geschossen, nun verzieht er deutlich.

41' Eine flache Hereingabe von Derry Murkin rauscht gefährlich die Fünfmeterkante entlang, wo Moussa Sylla mit dem Versuch einer Grätsche nur knapp verpasst. So schnell könnte es gehen!

40' S04 hat sich wieder ein wenig gefangen. Allerdings warten die Königsblauen noch auf ihren ersten Schuss auf das Tor in diesem Spiel. Damit noch ein Comeback gelingt, muss natürlich nicht nur die Abwehr stabilisiert werden, sondern auch nach vorne Gefahr erzeugt werden.

37' Immerhin bringt Schalke durch Moussa Sylla mal wieder eine halbgare Flanke in den Sechzehner. Sebastian Schonlau macht es spannend, indem er eine Bogenlampe fabriziert.

36' Puh, damit dürfte auch Kees van Wonderen wieder in die Kritik geraten: Der Niederländer hatte Justin Heekeren das Vertrauen als Nummer Eins gegeben und Ron Schallenberg auf die ungewohnte Position im Abwehrzentrum versetzt. Beide leisteten sich nun die am Ende möglicherweise entscheidenden Fehler.

34' Die Knappen sind jetzt völlig von der Rolle. Eine Richter-Flanke von links landet vor den Füßen von Davie Selke, der die Kugel am Fünfmeterraum sogar noch annehmen kann, da Justin Heekeren nicht entschlossen aus dem Gehäuse kommt! Irgendwie schafft es Max Grüger aber noch zu retten - auch weil sich Selke zu viel Zeit lässt.

32' Eine knappe halbe Stunde passierte an der Elbe rein gar nichts, jetzt liegt der Hamburger SV durch zwei Schalker Geschenke mit zwei Toren vorn. Mal sehen, was das nun mit dem Spiel macht.

30' Tooor für Hamburger SV, 2:0 durch Ransford Königsdörffer

Was ist das denn?! Vom Wiederanstoß weg spielen die Schalker erst einmal hintenrum. Ron Schallenberg will den Ball quer in den eigenen Strafraum zu Justin Heekeren spielen, trifft das Spielgerät aber unsauber mit der Hacke und vom Pass in die Mitte wird sowieso jedem D-Junior abgeraten. Ransford Königsdörffer sprintet dazwischen und muss nur noch einschieben. 18 Sekunden sind gerade mal seit Wiederanpfiff vergangen!

29' Tooor für Hamburger SV, 1:0 durch Marco Richter

Traumtor! Marco Richter legt sich die Kugel in halblinker Position zurecht und drischt sie nicht besonders platziert, aber mit Wumms in das Torwarteck - damit ist der Schuldige auch schon ausgemacht, denn Justin Heekeren war längst auf dem Weg in die andere Richtung und hat sein Eck damit außer Acht gelassen.

27' Miro Muheim tankt sich die Strafraumkante entlang und wird von Marcin Kamiński zu Fall gebracht. Das ist eine exzellente Freistoßposition für den HSV.

26' Der prall gefüllte Schalke-Block macht gerade richtig Lärm. Irgendwie muss man sich ja erwärmen, wenn schon das Geschehen auf dem Rasen nicht viel zu bieten hat.

23' Ransford Königsdörffer mit einem Dribbling an die rechte Strafraumkante, seine Hereingabe wird aber geblockt. Auch wenn weiterhin keine gefährlichen Torannäherungen zu Stande kommen, so werden die Hanseaten nun ein wenig aktiver.

21' Immerhin hat es Katterbach mit seinem harmlosen Schlenzer in die Statistik dieses Spiels geschafft - es war nämlich der erste zählbare Schuss auf das Tor von einer der beiden Mannschaften.

20' Der junge Max Grüger verliert im Aufbau den Ball. Bestraft wird das allerdings nicht. Ein erster Distanzversuch von Ransford Königsdörffer bleibt hängen, der Schlenzer von Noah Katterbach landet schließlich in den Armen von Justin Heekeren.

17' Eine Viertelstunde ist absolviert, das ganz große Tempo ist hier noch nicht drin. Zeit also für Horst Hrubesch, ein Pläuschchen auf der Tribüne zu halten.

15' Nun auch ein Standard für die Gäste, Paul Seguin darf einen Eckball von der rechten Seite treten. Gefahr kommt aber nicht auf.

13' Marco Richter flankt den Standard von der linken Außenbahn auf den zweiten Pfosten. Justin Heekeren bleibt im Kasten, Daniel Elfadli produziert unter Bedrängnis aber nur eine Bogenlampe.

12' Gelbe Karte für Paul Seguin (FC Schalke 04)

Das könnte das Revanchefoul an Noah Katterbach gewesen sein. Paul Seguin grätscht den ehemaligen Kölner auf der Außenbahn um und verschuldet damit auch einen gefährlichen Freistoß für den HSV.

10' Gelbe Karte für Noah Katterbach (Hamburger SV)

Abseits des Geschehens wird Derry Murkin von Noah Katterbach umgerempelt. Der Brite bleibt theatralisch liegen, die Verwarnung geht aber in Ordnung.

8' Moussa Sylla wird auf dem rechten Flügel geschickt, kann den langen Ball aber nicht mehr erreichen und atmet kurz an der Werbebande durch.

7' Die Startphase gestaltet sich ausgeglichen mit Ballbesitzphasen auf beiden Seiten. Torraumszenen sind aber noch Mangelware.

5' Erste Aufregung am Mittelkreis. Die Gäste hätten gerne einen Freistoß gehabt - da der Unparteiische jedoch nicht auf Foul entschied und der Schalker die Kugel sofort in die Hand nahm, geht es aufgrund des Handspiels mit Ballbesitz Hamburg weiter.

3' Vier Grad in Hamburg. Das hält Steffen Baumgart nicht davon ab, im T-Shirt an der Seitenlinie rumzuturnen.

2' Erster zaghafter Vorstoß der Hausherren. Eine Flanke von William Mikelbrencis wird jedoch von Ron Schallenberg geklärt.

1' Die Partie läuft! Wolfgang Haslberger aus St. Wolfgang in Bayern ist für die Leitung des Spiels zuständig. Im Oktober kam er aufgrund kurioser Umstände zu seinem Bundesliga-Debüt an der Pfeife, als sich Hauptschiedsrichter Tobias Welz beim Aufwärmen verletzte.

1' Spielbeginn

Krisenstimmung in Hamburg und Gelsenkirchen - dabei ist die Ausgangslage für die Hanseaten gar nicht so schlecht, mit einem Sieg könnte man bis auf den Relegationsplatz klettern. Auch die Tabellenspitze ist momentan nur fünf Punkte entfernt.

Der Fokus bei den Hamburgern liegt natürlich auf Davie Selke. Aufgrund der Verletzung von Robert Glatzel ist der ehemalige Bremer, Leipziger, Berliner und Kölner wieder mehr in den Fokus gerückt und konnte zwischenzeitlich mit sechs Toren sehr überzeugen. Gegen Nürnberg und in Braunschweig blieb aber auch er blass.

Auf Schalker Seite nimmt Kees van Wonderen nur eine personelle Änderung vor: Janik Bachmann ersetzt Tobias Mohr, der sich im Training verletzt hatte. Im Tor hat sich mittlerweile Justin Heekeren etabliert, dessen Vertrag nach zehn Zweitligaspielen automatisch um ein Jahr verlängert wurde. "Ich will Verantwortung übernehmen, vielleicht kann ich auch zu einem Aushängeschild des Vereins werden", gibt sich der 23-Jährige selbstbewusst.

Im Vergleich zur Niederlage in Braunschweig nimmt Steffen Baumgart drei Änderungen vor: Poręba, Mikelbrencis und Richter dürfen anstelle von Perrin, Dompé und Karabec ran. Immerhin konnten einige Akteure letzte Woche auf andere Gedanken kommen. So feierte Miro Muheim beim 2:3 gegen Spanien sein Länderspieldebüt für die Schweiz und absolvierte gleich die volle Spielzeit. Auch Suhonen, Baldé, Karabec und Pherai waren für ihre Nationen im Einsatz.

Auch in der Hansestadt machte sich zuletzt mal wieder Unruhe breit. Grund sind vier Pflichtspiele in Folge ohne Sieg, davon ein unterirdisches 1:3 in Braunschweig vor der Länderspielpause. HSV-Coach Steffen Baumgart lässt mit seiner Aussage tief blicken: "Ich glaube, bei beiden Vereinen hast du Gegenwind. Also ich habe hier noch keinen Rückenwind gehabt."

Vor zwei Wochen kamen Gerüchte auf, der gerade erst vorgestellte Schalker Übungsleiter Kees van Wonderen müsse schon wieder gehen. Der 2:0-Sieg gegen Regensburg vor der Länderspielpause dürfte die Gemüter erst einmal wieder beruhigt haben, dennoch befinden sich die Knappen weiterhin eher am unteren Ende der Tabelle. Heute wird die Aufgabe kaum einfacher, in vier Zweitligapartien konnte man nie gegen den HSV gewinnen.