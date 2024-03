Baumgart kritisiert Hamburger Spieler

Anzeige

Trainer Steffen Baumgart ist mit den Spielern des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV nach der Heim-Blamage gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück hart ins Gericht gegangen. "Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die um die Existenz kämpft, dann musst du das auch machen. Und das haben wir nicht getan. Mir haben Leidenschaft und Herz gefehlt", sagte Baumgart nach dem 1:2 (1:1).

Mit einem Sieg wäre der HSV auf Aufstiegsplatz zwei geklettert. So beträgt der Rückstand auf Holstein Kiel zwei Zähler. "Jetzt gehen wir nicht nur in die Analyse, sondern auch ins Hinterfragen. Es sind aber noch zehn Spiele, wir haben es in der eigenen Hand", sagte Baumgart nach der ersten Niederlage in seinem zweiten Spiel als Trainer der Norddeutschen.

Am Freitag gastiert der HSV bei Fortuna Düsseldorf. Der Pokal-Halbfinalist liegt vier Punkte hinter den Hamburgern.