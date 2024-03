Baumgart mit klaren Worten: "Muss eine andere Leistung her"

Anzeige

Zwei Pleiten in Folge, fünf Punkte Rückstand auf die direkten Aufstiegsränge: Beim Hamburger SV hat Steffen Baumgart den Finger erneut in die Wunde gelegt und Klartext geredet. "Es muss eine andere Leistung her", sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden: "Alle im Stadion müssen sehen, dass wir mit aller Macht gewinnen wollen."

Auch unter Baumgart präsentiert sich der einstige Bundesliga-Dino bisher instabil, nur ein Sieg aus drei Partien steht seit dem Amtsantritt des 52-Jährigen zu Buche. Bei Fortuna Düsseldorf (0:2) blieb der Tabellendritte sogar zum ersten Mal nach 30 Begegnungen ohne Torerfolg. Gegen Wiesbaden müsse sein Team daher bei allen Aktionen anders auftreten, betonte der HSV-Coach: "Zweikämpfe, intensive Läufe, Torschüsse. Wir müssen dafür sorgen, dass die Fans zufrieden sind."

Vor knapp zwei Wochen hatten die Hanseaten vor heimischer Kulisse übel gepatzt und gegen das abgeschlagene Schlusslicht VfL Osnabrück (1:2) verloren. Das Erreichen des großen Saisonziels Aufstieg ist einmal mehr in Gefahr.

Er selbst sei jemand, der "sehr klar und direkt ist", hob Baumgart hervor: "Wenn ich etwas sage, ist es aber nicht immer gleich als Kritik gemeint. Das ehrliche Miteinander gehört aus meiner Sicht zu einer Zusammenarbeit dazu. Ich gehe davon aus, dass die Jungs aus meinen deutlichen Worten die richtigen Schlüsse gezogen haben."