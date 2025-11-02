Bei Anfang-Wiedersehen: FCK verpasst Anschluss nach oben

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Anschluss an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Roten Teufel kamen am elften Spieltag beim Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Markus Anfang trotz Führung nicht über ein 1:1 (0:0) bei Fortuna Düsseldorf hinaus und rangieren damit auf dem sechsten Platz.

Luca Sirch (55.) traf für den viermaligen Meister. Sima Suso (84.) war für Düsseldorf erfolgreich. Die Fortuna bleibt auch unter dem neuen Coach Anfang in der Krise. Der 51-Jährige wartet nach vier Pflichtspielen weiter auf einen Sieg (drei Niederlagen, ein Unentschieden).

"Es war ein Punkt der Moral. Es fühlt sich an wie ein Sieg", sagte Anfang, der im April mitten im Aufstiegsrennen beim FCK gehen musste, bei Sky: "Ich freue mich riesig, dass die Jungs das geschafft haben. Wir machen kleine Schritte. Aber es sind Schritte."

Die von über 10.000 mitgereisten Fans unterstützen Gäste waren in der ersten Hälfte über weite Strecken die bessere Mannschaft, große Chancen konnten sich die Pfälzer aber nicht erarbeiten. Auch die stark ersatzgeschwächte Fortuna strahlte keine Torgefahr aus, das torlose Remis zur Pause ging in Ordnung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Sirch die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht per Freistoß in Führung. Danach kontrollierte der FCK die Begegnung, die Fortuna scheute trotz des Rückstands das Risiko. Youngster Suso traf dennoch zum Ausgleich.