Bochum leiht Wätjen vom BVB aus

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Kjell Wätjen für ein Jahr auf Leihbasis unter Vertrag genommen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, kommt der 19-Jährige von Bundesligist Borussia Dortmund. Der zentrale Mittelfeldspieler war bei der U19-EM in Rumänien Teil der DFB-Auswahl, die unglücklich im Halbfinale gegen Spanien verlor (5:6 n.V.).

2023 wurde Wätjen mit der U17 Europameister. In der Folgesaison feierte er sein Profi-Debüt beim BVB. Drei weitere Einsätze kamen hinzu. In der vorherigen Spielzeit lief Wätjen vorrangig für die Dortmunder Drittliga-Mannschaft auf, er erzielte in 20 Spielen fünf Tore.