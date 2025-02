Eberl lobt starke Bayern: "Bravourös gemacht"

Ausgelassener Jubel? Fehlanzeige! Berechtigtes Eigenlob? War nicht zu hören. Und gerade deshalb sagte das überzeugende 4:0 (1:0) des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt viel, wenn nicht alles über die Gemütslage bei den Münchnern aus. In der Bundesliga läuft es nach Plan, der Vorsprung auf Bayer Leverkusen beträgt weiter acht Punkte - doch viel mehr scheint den deutschen Rekordmeister bereits das nationale Duell mit der Werkself in der Königsklasse zu beschäftigen.

Die Achtelfinalpartien am 5. und 11. März werden die Saison der Münchner prägen, so oder so. Der überzeugende Sieg aber war nach einigen schwachen Auftritten ein Ausrufezeichen. "Wir haben gesagt, wir können es besser, und das haben wir gezeigt", sagte Sportvorstand Max Eberl und betonte: "Gegen den Dritten der Tabelle so eindrucksvoll zu gewinnen, das ist genau die Reaktion, die wir uns vorgestellt haben, das hat die Mannschaft bravourös gemacht."

Großes Lob kam nach den Treffern von Michael Olise (45.+3), Hiroki Ito (61.), Jamal Musiala (83.) und Serge Gnabry (90.+2) nicht zuletzt von der Eintracht: "Nach circa 15 Minuten hat Bayern das Heft in die Hand genommen, sie waren dominant, sehr sauber, gut im Gegenpressing. Wir haben Lehrgeld bezahlt, ist aber absolut in Ordnung", sagte Frankfurts Trainer Dino Toppmöller.

Münchens Trainer Vincent Kompany wollte sich nicht mehr allzu lange mit den vergangenen Spielen seiner Mannschaft bei Bayer Leverkusen (0:0) und in den Play-off-Spielen gegen Celtic Glasgow (2:1, 1:1) aufhalten. "Wenn die Leistung manchmal nicht stimmt, musst du trotzdem die Ergebnisse holen, und das haben wir gemacht", sagte er. Egal ob schwache Spiele oder ein überzeugender Sieg wie gegen Frankfurt: "Wir werden so ruhig bleiben wie in den letzten Wochen."