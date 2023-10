Elversberg gewinnt in Magdeburg

Anzeige

Neuling SV Elversberg setzt seinen starken Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga fort und bleibt an den Aufstiegsrängen dran. Beim 1. FC Magdeburg gewann das Team von Trainer Horst Steffen am Sonntag mit 2:1 (2:0). Nach sieben Spielen in Folge ohne Niederlage steht die SVE bei 18 Punkten und hält den Anschluss nach oben.

Jannik Rochelt (12.) und Maurice Neubauer (35.) schossen die Gäste zum fünften Sieg der laufenden Spielzeit. Der eingewechselte Connor Krempicki (70.) traf für die Gastgeber. Die Magdeburger müssen sich in der Tabelle nach unten orientieren, da sie nach gutem Saisonstart nunmehr seit sechs Partien nicht gewonnen haben. In der Schlussphase nahm Schiedsrichter Lukas Benen einen vermeintlichen Foulelfmeter für die Gastgeber nach Videobeweis wegen einer Schwalbe von Tatsuya Ito zurück (90.+4).

In der MDCC-Arena standen die Elversberger zu Beginn kompakt und ließen die Magdeburger kommen. Während den Gastgebern in der ersten Hälfte kaum offensive Lösungen einfielen, verlegten sich die Saarländer auf Konter. Einen solchen veredelte Rochelt, der nach langem Ball von Luca Schnellbacher in Szene gesetzt wurde. Nach ansehnlicher Kombination erhöhte Neubauer per Flachschuss von der Strafraumgrenze.

Nach der Pause kam Magdeburg mit etwas mehr Schwung aus der Kabine und erspielte sich einige Halbchancen. So richtig gefährlich wurde der Europapokalsieger von 1974 aber erst, als Herbert Bockhorn von der rechten Seite flach nach innen flankte und Krempicki zum Anschlusstreffer einschoss.