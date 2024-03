Fans wählen KSC-Foodsharing zum "Lichtblick des Jahres 2023"

Anzeige

Über die Voting-Plattform FanQ haben Fans ein Foodsharing-Programm des Karlsruher SC zum "Lichtblick des Jahres 2023" gewählt. Das Projekt des Fußball-Zweitligisten setzte sich in der Abstimmung unter anderem gegen eine Initiative der deutschen Sporthochschule Köln durch.

"Als Profiklub möchten wir unsere große Reichweite nutzen, um das Bewusstsein für einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln in unserer Gesellschaft zu schärfen und gleichzeitig ganz direkt Gutes zu bewirken", sagte Luca Maibaum, Bereichsleiter B2C und CSR des KSC auf der Webseite der Badener. Nach den Heimspielen des Klubs werden übrig gebliebene Lebensmittel aus dem VIP-Bereich sowie aus den Verkaufsständen gesammelt und an bedürftige Menschen in der Region verteilt.