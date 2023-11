Schalke patzt gegen Elversberg - Pauli verpasst Sieg gegen 96

Anzeige

Schalke 04 hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer einstecken müssen. Gegen Aufsteiger SV Elversberg verlor die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts 1:2 (1:2) und bleibt als Tabellen-15. weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Deutlich besser steht der FC St. Pauli trotz des verpassten Sieges gegen Hannover 96 da: Der Spitzenreiter ist nach dem 0:0 weiterhin als einziges Team ungeschlagen.

Paul Stock (7.) und Jannik Rochelt (21.) erzielten die Tore für Elversberg, das seine bemerkenswerte Premierensaison in Liga zwei fortsetzte. Mit nun 21 Punkten liegt der Aufsteiger zumindest vorübergehend auf dem fünften Tabellenplatz. Kenan Karaman (35.) traf für die Gastgeber, bei denen nach einer enttäuschenden Vorstellung Ernüchterung herrscht.

St. Pauli verpasste im zeitweise wegen Fanausschreitungen unterbrochenen Nordduell den fünften Heimsieg nacheinander und blieb erstmals seit Ende August ohne Treffer. Hannover, aktuell Tabellendritter, wartet nun seit vier Auswärtsspielen auf einen Erfolg, verdiente sich den Punkt aber mit einer weitgehend konzentrierten Defensivleistung.

In der ersten Halbzeit erspielte sich St. Pauli nur eine richtige Chance - die aber hatte es in sich. Nach einer Hereingabe von Elias Saad schloss Johannes Eggestein aus der Drehung ab (16.), Hannovers Ron-Robert Zieler parierte den Schuss jedoch stark. Anschließend drängte St. Pauli vehement auf den Führungstreffer. In der Schlussphase wurde die Partie zeitweise unterbrochen, weil es im Gästeblock zu Tumulten gekommen war.