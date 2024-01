Schalke 04 vs. Hamburger SV heute live: Übertragung der 2. Liga im Free-TV, Livestream - Aufstellung

Anzeige

Die 2. Bundesliga ist zurück aus der Winterpause, der 18. Spieltag steht an. Unter anderem trifft der FC Schalke 04 auf den Hamburger SV. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Das Warten hat ein Ende. Nachdem die Bundesliga sich bereits am vergangenen Wochenende aus der Winterpause zurückgemeldet hat, folgt an diesem Wochenende nun die 2. Bundesliga.

Und das deutsche Unterhaus wartet direkt mal mit einem absoluten Klassiker auf. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag (20. Januar) den Hamburger SV in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Während sich die Hanseaten allerdings mitten im Kampf um die vordersten Tabellenplätze befinden, steckt S04 tief im Tabellenkeller fest. Lediglich drei Zähler trennen die "Königsblauen" vom Relegationsrang 16.

Immerhin stimmt der Trend: Aus den vergangenen drei Spielen holte man sieben Punkte, darunter zwei deutliche Erfolge gegen die direkten Konkurrenten aus Rostock (2:0) und Osnabrück (4:0). Auch der HSV gewann seine letzte Partie vor der Winterpause (2:0 gegen Nürnberg), zuvor unterlag man Paderborn mit 1:2.

Wo beide Teams am Saisonende landen, könnt ihr mit unserem Zweitliga-Tabellenrechner herausfinden.