Am Montag war daraufhin das Training auf dem Platz ausgefallen und durch eine lange Aussprache ersetzt worden - am Ende ohne Geraerts und Sportdirektor Marc Wilmots.

"Manchmal wollen die Spieler in der Kabine nicht über alles reden, wenn die Trainer dabei sind, dann sind sie gehemmt. Es war wichtig, dass sie ihre Emotionen geäußert und sich alles ins Gesicht gesagt haben", sagte der Belgier vor der Partie am Freitag.

Entgegen der Berichte, er habe die Kabine verloren, zeigte er sich kämpferisch: "Die Situation in dieser Woche ist intensiv. Ich bin Coach in guten und schlechten Momenten. Aber in schlechten Momenten muss man positiv bleiben. Das mache ich. Ich gebe alles für Schalke. Deshalb bin ich gern Trainer. Ich habe auch Spaß in solchen Momenten. Ich gebe alles für den Verein. 24 Stunden lang. Auf dem Platz, im Büro, am Handy - immer. Und irgendwann wird man auch wieder zusammen feiern."

St. Pauli geht mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz (Hamburger SV) in den 24. Spieltag und will den nächsten Schritt Richtung Aufstieg schaffen: "Wir müssen die Tabelle außen vor lassen. Es ist der FC Schalke 04", sagte Hürzeler: "Sie sind ein extrem unangenehmer Gegner mit hoher individueller Qualität und mit ihren Fans im Rücken. Davor haben wir großen Respekt."

Das Spiel gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga wird kein einfaches. Aber Geraerts nimmt die Herausforderung an: "Ich habe immer eine Idee, was wir machen wollen. Sie können beruhigt ins Bett gehen, es gibt einen Matchplan, der nicht zufällig zusammengestellt ist."

Geraerts kündigte zudem an, früher oder später auch den U23-Spielern im Kader eine Chance zu geben. "Sie werden ihren Moment bekommen, wenn auch vielleicht nicht schon am Freitag", sagte er. Für das 17 Jahre alte Toptalent Assan Ouedraogo komme die Partie nach langer Verletzungspause noch zu früh, alle andere Spieler seien aber fit.

Schalke-Legende Benedikt Höwedes besorgt

Prominente Unterstützung erhält S04 von Rio-Weltmeister Benedikt Höwedes. Es sei "grundsätzlich schon besorgniserregend", wo der Zweitligist aktuell stehe. "Wir müssen alle Alarmglocken läuten", sagte der Ehrenspielführer der Königsblauen dem SID am Dienstag.

Es sei "wichtig, dass wir in diesem Jahr erstmal die zweite Liga halten und dann natürlich kontinuierlich auch irgendwie Schritte nach vorne machen, um irgendwann auch wieder in der ersten Liga zu landen", sagte Höwedes, der S04 von 2011 bis 2017 als Kapitän aufs Spielfeld geführt hatte: "Weil dieser Verein gehört in die erste Liga!" Man könne nun "noch so viel reden, aber es muss gelebt werden von jedem Einzelnen, der hier irgendwie beteiligt ist", sagte der 35-Jährige. Von 2001 bis 2018 trug er das Schalker Trikot, absolvierte insgesamt 333 Pflichtspiele für die Knappen, gewann 2011 den DFB-Pokal und stürmte in derselben Saison bis ins Halbfinale der Champions League.

Aktuell könne er "nur dazu appellieren, positiv zu bleiben", mit der "Strahlkraft dieses Vereins und den Fans im Rücken" sei "schon vieles möglich." Zuletzt gab es ein niederschmetterndes 0:3 in Magdeburg, das Spiel gegen "Aufstiegskandidat Nummer eins" FC St. Pauli am Freitag komme der Mannschaft von Trainer Karel Geraerts aber wieder "tendenziell entgegen, weil die Erwartungshaltung eine andere ist", sagte Höwedes.

"Vielleicht ist es auch eine Chance, einfach ein bisschen befreiter aufzuspielen und ein Spiel zu gewinnen, was vielleicht auf dem Papier jetzt erstmal pro Pauli steht." Für ihn selbst kommt ein Engagement in erster Reihe bei seinem Jugendklub erst einmal nicht in Frage: "Lust ist immer da, aber es passt gerade nicht ganz in mein Familienkonzept, wenn ich ehrlich bin", sagte Höwedes. Zumindest vorerst: "Wir sind auch im Austausch und gucken, wie was Sinn macht."