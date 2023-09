FC Schalke 04 stellt Trainer Reis frei

"Thomas hat sich vor einem Jahr, in einer maximal herausfordernden Situation, für den FC Schalke 04 entschieden. Die emotionale Reise der vergangenen Rückrunde wird trotz Abstieg unvergessen bleiben. Wir wünschen Thomas für seine berufliche wie private Zukunft alles Gute," fügt Hechelmann an.

"Wir haben bis zuletzt alles dafür getan, um uns gemeinsam mit Thomas Reis aus dem sportlichen Tief heraus zu arbeiten. Nach den internen Besprechungen der vergangenen Tage fehlte uns jedoch die notwendige Überzeugung, dass wir die Negativentwicklung in der bisherigen Konstellation stoppen und so kurz- und mittelfristig erfolgreich sein können. Deshalb haben wir uns dazu entschieden, einen neuen Weg zu gehen", sagt Andre Hechelmann, Sportdirektor des S04.

Schalke-Entwicklung war abzusehen

Neuzugang und Abwehrspieler Timo Baumgartl sprach bereits nach dem letzten Spiel und nach Wochen des internen Redens in einem offenen Gespräch mit "Sky" die Probleme vorsichtig, aber direkt an: "Wir spielen natürlich mit dem Feuer. Das ist eine risikobehaftete Sache, die wir da machen. Dann ist es einfach so, dass man Gegentore kassiert, das ist einfach Fakt. Wir kassieren pro Spiel mehr als zwei Gegentore. Wir arbeiten im Training akribisch an der Idee des Trainers, doch sie geht bisher nicht auf. Das ist die Philosophie vom Trainer. Er gibt uns das vor. Deshalb machen wir das auch als Mannschaft."

Und weiter: "Aber wir brauchen mehr Stabilität, denn vorne sind wir für ein Tor immer gut. So können wir uns auch nicht beklagen, wenn es nach 30 Minuten 3:0 steht. Ich kann den Frust der Fans verstehen, der ist zurecht. Die Ergebnisse entsprechen nicht unserer Erwartung. So geht es in der 2. Bundesliga auch schnell mal nach unten."

Die Folge: Schalke verbannt den Spieler fortan in die U23 und erteilt eine Geldstrafe, Höhe unbekannt. Damit schwächt sich Schalke in einer fragilen Situation selbst und setzt ein fatales Zeichen. Auf sämtlichen Social Media-Seiten gehen die S04-Anhänger auf die Barrikaden, zeigen sich mit Baumgartl solidarisch und kritisieren die Vereinsführung, die mal wieder chaotisch wirkt.

Trainer Reis, welcher durch einen guten Job in der vergangenen Saison viel Zustimmung seitens der königsblauen Fans inne hat, verspielt durch den sportlichen Misserfolg und seine Sturheit einiges. Die ersten "Reis raus"-Rufe machen sich bemerkbar. Und wurden nun erhört.