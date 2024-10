Kees van Wonderen, neuer Trainer des FC Schalke 04, soll laut einem Medienbericht nach drei Niederlagen schon wieder vor dem Aus stehen.

Kees van Wonderen ist beim FC Schalke 04 denkbar schlecht gestartet. Der neue Trainer der Königsblauen verlor nicht nur die ersten beiden Ligaspiele, sondern auch das DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg mit 0:3.

Wie "Sky" daraufhin berichtete, soll das Auswärtsspiel beim Aufsteiger SSV Ulm bereits ein Endspiel für den Niederländer sein. Bei einer vierten Pleite in Serie werde S04 erneut die Reißleine ziehen, so hieß es.

Diesen Bericht konterte Kaderplaner Ben Manga nun vehement. In der "Bild" sagte Manga: "Das ist absoluter Bullshit!"

"Ihr könnt mich beim Wort nehmen: Egal was in Ulm passiert, er bleibt. Ihr könnt mich beim Wort nehmen", fuhr er fort. "Wir arbeiten in Ruhe weiter. Wir wollen die Leistung aus der zweiten Halbzeit mitnehmen ins Spiel Freitag in Ulm."