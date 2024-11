Trotz der jüngsten Schwächephase, die Baumgart zum Verhängnis wurde, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Mit 20 Punkten hat der HSV auf Rang acht der Tabelle nur vier Punkte Rückstand auf den SC Paderborn an der Spitze.

Klar ist, dass der neue Mann eine der schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgaben im deutschen Fußball übernehmen wird - den ruhmreichen Hamburger SV endlich wieder in die Bundesliga zurückzuführen.

Am Sonntagmittag trennte sich der Hamburger SV von Trainer Steffen Baumgart , sofort begannen die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger.

Das Wichtigste in Kürze

Ob der 48-Jährige, der zuletzt erfolgreich als Interims-Coach bei Manchester United arbeitete, in die 2. Bundesliga gehen würde, ist eine andere Frage. Zumal Premier-League-Klub Leicester ebenfalls Interesse haben soll und anscheinend die Verhandlungen schon gestartet hat.

Der Niederländer spielte von 2010 bis 2011 in Hamburg, im Dezember 2014 hospitierte er im Rahmen seiner Trainer-Ausbildung beim HSV.

Von daher würde der Kroate das richtige Profil mitbringen. Wie bei van Nistelrooy ist aber die große Frage, ob Kovac in die 2. Bundesliga gehen würde.

Im März wurde Niko Kovac in Wolfsburg entlassen, er wäre sofort verfügbar. Als Spieler war der frühere Bayern- und Frankfurt-Trainer auch beim HSV aktiv. Der 53-Jährige gilt als harter Arbeiter, der schlingernde Teams wieder in die Spur bringen kann.

Lukas Kwasniok

Kwasniok ist einer der spannendsten Namen in dieser Liste. Denn er steht mit Paderborn dort, wo der HSV hin will: an der Spitze der 2. Bundesliga.

Die HSV-Bosse sollen von Kwasnioks Arbeit beeindruckt sein, für den 43-Jährigen wäre der HSV mit Sicherheit ein spannender nächster Karriereschritt.

Einen Trainer von einem direkten Konkurrenten mitten in der Saison zu verpflichten, dürfte aber schwierig werden. Ein solcher Wechsel hätte auch einen gewissen Beigeschmack.