Hamburger SV - Tim Walter unter Druck: Der HSV darf nicht wieder zögern – ein Kommentar

HSV: Zum Aufstieg verdammt

Denn der HSV ist vor dem Rückrundenstart zwar Dritter, mit Kontakt zu den direkten Aufstiegsplätzen, doch in der nunmehr sechsten Saison in der 2. Bundesliga sind die Norddeutschen mal wieder zum Aufstieg verdammt. Vom Marktwert und den Kosten her ist der Kader immer noch vorne dabei, hat das Personal für den Gang in die Bundesliga. Zwei verpasste Aufstiege gehen auf das Konto von Walter.

Der 48-Jährige hat seine Chancen gehabt, er hat im Winter eine weitere bekommen. Doch diese ist eigentlich schon eine zu viel. Sportvorstand Jonas Boldt hat die Gelegenheit verpasst, in der Winterpause einen Wechsel vorzunehmen, für frischen Wind und eine halbwegs ordentliche Eingewöhnungszeit für den Neuen zu sorgen.

Denn auch in dieser Saison ist die bisherige Punkteausbeute unter Walter für die Ansprüche und Möglichkeiten zu gering, die Auftritte seines Teams sind zu inkonstant, teilweise vogelwild. Dazu ist die Taktik nicht ausgewogen, weil die offensive Ausrichtung zu Lasten der defensiven Stabilität geht. Es gibt einige Baustellen und ähnlich viele Zweifel, ob der ersehnte Aufstieg diesmal mit Walter gelingen kann.

Der eigenwillige Walter wird sich ändern, wird sich anpassen müssen. Denn der Druck ist schon jetzt am Anschlag, die Erwartungen sind es auch, und er wird keinen großen Anlauf und keine Schonzeit mehr bekommen.

Kommen die Hamburger nicht in die Gänge, gibt es die fast schon traditionellen Durchhänger, wird man, nein, darf man sich das nicht wieder wochenlang anschauen.