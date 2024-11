Trotz der jüngsten Schwächephase, die Baumgart zum Verhängnis wurde, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Mit 20 Punkten hat der HSV auf Rang acht der Tabelle nur vier Punkte Rückstand auf den SC Paderborn an der Spitze.

Klar ist, dass der neue Mann eine der schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgaben im deutschen Fußball übernehmen wird - den ruhmreichen Hamburger SV endlich wieder in die Bundesliga zurückzuführen.

Am Sonntagmittag trennte sich der Hamburger SV von Trainer Steffen Baumgart , sofort begannen die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger.

Das Wichtigste in Kürze

Ruud van Nistelrooy

Der Niederländer ist mit Abstand der größte Name und würde einen Hauch von Weltstar-Flair zurück in die Hansestadt bringen. Er selbst spielte von 2010 bis 2011 in Hamburg, im Dezember 2014 hospitierte er im Rahmen seiner Trainer-Ausbildung beim HSV.

Laut "Sky" soll der frühere Weltklasse-Stürmer schon vor Baumgart Kandidat beim HSV gewesen sein, sogar Gespräche sollen stattgefunden haben. Auch jetzt ist van Nistelrooy wieder einer der Top- Kandidaten, immerhin war er zuletzt Interimstrainer bei Manchester United.

Ob der 48-Jährige, der zuletzt erfolgreich als Interims-Coach bei Manchester United arbeitete, in die 2. Bundesliga gehen würde, ist eine andere Frage. Zumal Premier-League-Klub Leicester ebenfalls Interesse haben soll und anscheinend die Verhandlungen schon gestartet hat.