Am 13. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem HSV und Schalke 04. Läuft die Partie heute im Free-TV? Wer zeigt das Spiel im Livestream? Und wo gibt's heute Abend einen Ticker? Alle Informationen erhältst du hier.

Am 13. Spieltag kommt es in der 2. Bundesliga zum Spiel zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04.

Während der HSV seit drei Spielen auf einen Sieg wartet und zurück in die Erfolgsspur finden will, könnten Schalke mit dem zweiten Sieg in Folge den Abstand zu den Abstiegsplätzen zumindest ein wenig vergrößern.

Auch für Steffen Baumgart dürfte die Partie gegen S04 wichtig sein. Der Trainer des HSV steht nach den letzten Auftritten seiner Mannschaft in der Kritik. Die zuletzt schwankenden Leistungen der Rothosen haben für Unmut bei Fans und Verantwortlichen gesorgt.