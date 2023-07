Anzeige

Endlich wieder 2. Bundesliga! Am 1. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23 empfängt der Hamburger SV zum Auftakt den Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04. So seht ihr die Partie am Freitagabend live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf ran.de.Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.

Die Sommerpause ist nun offiziell vorbei, der Ball rollt wieder. Am Freitagabend bekommt es der Hamburger SV zum Auftakt der 2. Bundesliga mit dem Absteiger FC Schalke 04 zu tun.

Dieses Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine könnte durchaus eines sein, dass sich im weiteren Saisonverlauf zu einem Fernduell entwickelt. Denn sowohl der HSV als auch Schalke sind definitiv Aufstiegskandidaten.

Während die Hamburger, einst Bundesliga-Dino, schon in ihre sechste Zweitliga-Saison in Folge gehen, waren die Schalker zuletzt eine Fahrstuhl-Mannschaft, die zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga pendelte. Als Aufsteiger ging es für die Gelsenkirchener in der Vorsaison dann direkt wieder runter, nun muss Coach Thomas Reis in der 2. Bundesliga einen sportlichen Neustart mit den Königsblauen unternehmen.