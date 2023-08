Die Berliner, die in der Vorsaison aus der Bundesliga abstiegen, haben in der 2. Bundesliga bislang beide bisherigen Partien verloren, stehen entsprechend schon wieder auf einem Abstiegsplatz.

Für den bislang in der 2. Bundesliga noch ungeschlagenen Hamburger SV, der nach zwei Partien vier Punkte auf dem Konto hat, steht am 3. Spieltag nun das Heimspiel gegen Krisen-Klub Hertha BSC auf dem Programm.

Der Hamburger SV bekommt es am 3. Spieltag in der 2. Bundesliga mit Absteiger Hertha BSC zu tun. ran informiert zur Übertragung der 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Etwas Selbstvertrauen konnte die Hertha möglicherweise aber zuletzt im DFB-Pokal tanken. Immerhin setzte sich die Elf von Coach Pal Dardai in der 1. Runde souverän mit 5:0 beim Regionalligisten Carl Zeiss Jena durch. Dabei traf unter anderem Neuzugang Haris Tabakovic erstmals für die Berliner.

Auf der anderen Seite hat sich auch der HSV nach zuvor vier Punkten aus den ersten beiden Zweitliga-Partien der Saison im DFB-Pokal behauptet. Die Hanseaten setzten sich beim Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 4:3 nach Verlängerung durch. Laszlo Benes schoss die Hamburger in der 117. Minute mit seinem Tor an der Essener Hafenstraße in die 2. Runde des DFB-Pokals.