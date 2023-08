Dabei sollte es nach dem 5:0-Pokalsieg bei Regionalligist Jena aus der Vorwoche am Samstagabend gegen den Hamburger SV endlich auch in der Liga Grund zum Jubel geben.

Hertha BSC: Hoffnungsträger Tabakovic und Kapitän Richter enttäuschen

Die Hertha-Verantwortlichen hatten in den vergangenen Monaten tunlichst vermieden, das Wort "Aufstieg" in den Mund zu nehmen. Angesichts der Baustellen in allen Kaderbereichen, die auch in Hamburg wieder offensichtlich wurden, kein Wunder:

Im Angriff blieb Neuzugang und Hoffnungsträger Haris Tabakovic ohne Torschuss und gewann trotz seiner Größe von 1,94 Metern gerade einmal eines seiner fünf Luftduelle, was ihm zwischen den Zeilen auch Kritik von Leistner einbrachte: "Das Übergangsspiel ist nicht da, die Torchancen sind nicht da, die Körpereinsätze vorne sind nicht da, damit kann man in der 2. Liga nicht bestehen."

Im Mittelfeld war Ex-Olympiateilnehmer und Kapitän Marco Richter in seiner neuen Rolle als Spielgestalter ein Totalausfall.