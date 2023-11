Anzeige

Heimsieg verpasst: Hertha BSC lässt beim Remis gegen den Karlsruher SC wichtige Punkte liegen.

Hertha BSC bleibt in der 2. Bundesliga weiter im Tabellenmittelfeld stecken. Das Team von Trainer Pal Dardai kam in seinem stimmungsvollem Heimspiel gegen den Karlsruher SC nicht über ein 2:2 (2:1) hinaus und liegt weiter satte sechs Punkte hinter dem Relegationsplatz. Richtung Abstiegszone ist das Polster mit nun vier Zählern sogar etwas knapper.

Fabian Reese (29.) und Florian Niederlechner (42.) drehten nach dem Eigentor von Deyovaisio Zeefuik (10.) schon vor der Pause das Spiel. Dann schlug Leon Jensen (81.) zurück. Die Badener verdrängten durch das Remis Schalke auf den Relegationsplatz, in den letzten neun Ligaspielen gab es allerdings nur einen Sieg.

Der Karlsruher SC startete überraschend selbstbewusst und riss in der Anfangsphase das Spiel an sich. Nach toller Eckenvariante stolperte Zeefuik den Ball unglücklich ins eigene Tor.

In der Folge kam Hertha besser in die Partie, Reese nickte eine Flanke von Marten Winkler aus spitzem Winkel ein. Der Favorit kombinierte nun sehr gefällig, nach Hackenvorlage von Haris Tabakovic beendete Niederlechner per Kopf seine Torflaute.

In Halbzeit zwei zeigte Karlsruhe eine gute Reaktion, drängte auf den Ausgleich. Den Kopfball von Igor Matanovic kratzte Tjark Ernst mit einer starken Parade aus dem Eck (48.).