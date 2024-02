Die Hamburger hatten zuletzt drei Heimspiele in Folge verloren, in der 2. Liga steht der HSV aktuell auf dem Relegationsrang.

Merlin Polzin übernimmt fortan die Trainingsarbeit und die Vorbereitung für das Auswärtsspiel am Sonnabend beim F.C. Hansa Rostock. Unterstützt wird er dabei durch Loic Fave, der in der Winterpause als Leiter Sport des Nachwuchsleistungszentrums verpflichtet worden war, und Torwart-Trainer Sven Höh.

"Wir haben nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Hannover 96 eine Situationsanalyse vorgenommen und sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden", wurde HSV-Vorstand Jonas Boldt in der Pressemitteilung zitiert. "Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden."

Walter hatte die Hamburger im Sommer 2021 übernommen und verpasste seitdem zwei Mal den erhofften Aufstieg in der Relegation.