Das Kapitel Tim Walter ist beim Hamburger SV Geschichte. Nach dem nächsten Rückschlag im Aufstiegsrennen zog der Klub die Reißleine, als potenzieller Nachfolger gilt Steffen Baumgart.

Rätselhafte Rückschläge, das Ziel Bundesliga erneut in großer Gefahr: Der Hamburger SV hat auf die Achterbahnfahrt im Aufstiegsrennen reagiert und sich von Trainer Tim Walter getrennt.

Dies teilte der HSV drei Tage nach der nächsten spektakulären Heimpleite (3:4 gegen Hannover 96) mit - es war die dritte Niederlage im Volkspark nacheinander.

"Wir sind zur Entscheidung gekommen, dass wir eine Veränderung vollziehen müssen, um unsere Saisonziele nicht zu gefährden", begründete HSV-Sportvorstand Jonas Boldt das Ziehen der Notbremse: "Unsere Leistungsschwankungen in den zurückliegenden Spielen waren zu groß und uns fehlt die volle Überzeugung, dass wir die nötige Balance und Stabilität in unserem Spiel in dieser Konstellation nachhaltig in den nächsten Wochen erreichen werden."

Als Kandidat für die Walter-Nachfolge gilt nach Medienberichten Steffen Baumgart. Der 52-Jährige, der bis Ende 2023 den 1. FC Köln trainierte, ist dem Vernehmen nach bereit für ein Engagement in Hamburg. Schon 2021 galt Baumgart als potenzieller HSV-Trainer, er hatte damals allerdings schon in Köln zugesagt.

"Jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich nicht ein halbes Jahr Urlaub machen möchte", sagte Baumgart kürzlich im Podcast "Sechzehner": "Es sei denn, ich werde dazu gezwungen, aber das hoffe ich nicht."