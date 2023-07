Anzeige

Die 2. Bundesliga 2023/24 startet heute in die Saison 2023/2024. SAT.1 überträgt die Partie live im TV, auf ran.de gibt es einen kostenlosen Livestream.

Heute hat das Warten der Fußball-Fans ein Ende: Die Zweitliga-Saison 2023/2024 geht los. Hier findet alle Informationen zur Übertragung der Eröffnungspartie zwischen dem Hamburger SV und Absteiger FC Schalke 04.

Dieses Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine könnte durchaus eines sein, dass sich im weiteren Saisonverlauf zu einem Fernduell entwickelt. Denn sowohl der HSV als auch Schalke sind definitiv Aufstiegskandidaten.

Während die Hamburger, einst Bundesliga-Dino, schon in ihre sechste Zweitliga-Saison in Folge gehen, waren die Schalker zuletzt eine Fahrstuhl-Mannschaft, die zwischen Bundesliga und 2. Bundesliga pendelte. Als Aufsteiger ging es für die Gelsenkirchener in der Vorsaison dann direkt wieder runter, nun muss Coach Thomas Reis in der 2. Bundesliga einen sportlichen Neustart mit den Königsblauen unternehmen.

"ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Nach den überaus erfolgreichen Relegationsspielen geht es in SAT.1 weiter mit dem nächsten Kracher. Zum Zweitligaauftakt treffen sich zwei Bundesliga-Dinos: Der HSV empfängt den FC Schalke 04, ein Duell zweier Vereine, die immer noch unter den Top-Five-Teams mit dem höchsten Zuschauerschnitt in Deutschland sind. Mehr Tradition und Emotion zum Start gehen nicht."