Bei "Welt TV" hatte Sportvorstand Stefan Kuntz die Trainerentlassung wie folgt begründet: "Wir haben erst mit dem ganzen Trainerteam darüber gesprochen, dass wir so nicht weitermachen können. Das haben wir dann auf ein Gespräch zwischen Steffen und mir reduziert und haben dann feststellen müssen, dass es besser ist, wenn sich die Wege trennen."

Laut "Bild" soll der geschasste Coach eine vertraglich verankerte Abfindung von rund 250.000 Euro erhalten. Das entspricht in etwa der Hälfte des Gehalts, das Baumgart bis zum Ende der Vertragslaufzeit im Sommer 2025 noch kassiert hätte. Sein Monatssalär soll sich auf 70.000 Euro belaufen.

Rund neun Monate war Steffen Baumgart Trainer des Hamburger SV , ehe er am Sonntag nach dem 2:2 gegen den FC Schalke entlassen wurde. Finanziell gelohnt hat sich das Engagement bei den Rothosen aber auf jeden Fall.

Das Wichtigste in Kürze

Polzin und Fave übernehmen vorerst

Besonders die fehlende Konstanz habe am Ende zur Trennung geführt. "Wenn man das saisonübergreifend sieht, sind da auch immer wiederkehrende Muster. Das Nachlassen nach einer Führung, auch so ein bisschen Angst, wenn man in Führung ist. Oder erst wenn man nichts mehr zu verlieren hat, dann noch mal mutig spielen."

Baumgart hatte erst am 20. Februar 2024 das Traineramt in Hamburg übernommen. Bis ein Nachfolger gefunden ist, sollen Co-Trainer Merlin Polzin und U21-Coach Loic Fave interimsmäßig einspringen und den HSV wieder an die Aufstiegsplätze heranführen.

Aktuell kursieren diverse Namen für das Baumgart-Erbe rund um den Volkspark. Dazu zählen unter anderem Bruno Labbadia und Ruud van Nistelroy.