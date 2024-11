Trotz der jüngsten Schwächephase, die Baumgart zum Verhängnis wurde, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Mit 20 Punkten hat der HSV auf Rang acht der Tabelle nur vier Punkte Rückstand auf den SC Paderborn an der Spitze.

Klar ist, dass der neue Mann eine der schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgaben im deutschen Fußball übernehmen wird - den ruhmreichen Hamburger SV endlich wieder in die Bundesliga zurückzuführen.

Am Sonntagmittag trennte sich der Hamburger SV von Trainer Steffen Baumgart , sofort begannen die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger.

Das Wichtigste in Kürze

Kuntz ist jedenfalls regelmäßig mit Labbadia in Kontakt, die Frauen der beiden Ex-Profis sind befreundet. Auch laut "kicker" soll eine dritte Amtszeit als HSV-Trainer durchaus "konkreter" werden.

Mit Labbadia spielte Kuntz zusammen in Kaiserlautern. Labbadia trainierte den HSV schon zweimal, zuletzt bis 2015. Kommt es nun zum dritten Engagement?

Der Niederländer, der von 2010 bis 2011 in Hamburg spielte und 2014 im Rahmen seiner Trainer-Ausbildung beim HSV hospitierte, wird neuer Trainer von Leicester City.

Henrik Rydström

Wie das schwedische Portal "Tuttosvenskan" berichtet, ist der in Deutschland eher unbekannte 48-Jährige in den Fokus des HSV gerückt. Rydström trainiert aktuell Malmö FF, steht für offensiven und attraktiven Fußball. Er gilt als einer der besten Trainer in Schweden.

Mit Malmö verteidigte Rydström den Meistertitel aus dem Jahr 2023 erneut. Die Saison in der schwedischen Allsvenskan ist im November zu Ende gegangen. Ein Vorteil, sollte der HSV ernst machen wollen.