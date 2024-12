Pokal-Aus in Jena

Und als dann endlich der Ball rollte, gab es die nächste Blamage. Der HSV scheiterte in der 1. Pokalrunde an Carl Zeiss Jena und gab dabei ein ganz schlechtes Bild ab - besonders Neuzugang Sven Schipplock. Er soll seinem Gegenspieler immer wieder provokativ erzählt haben, wie viel er an der Elbe verdient.