Nach einigen Absagen sind laut "Sport Bild" lediglich vier Trainer in der engeren Auswahl. ran nennt die verbleibenden Kandidaten für den HSV-Job.

Bei dem Auswärtssieg saßen die Interimstrainer Merlin Polzin und Loic Fave auf der Bank. Zwar läuft die Suche nach dem neuen Cheftrainer auf Hochtouren, bei einem Sieg am Sonntag gegen Darmstadt würde der Aushilfs-Coach allerdings wohl weitere Zeit erhalten.

Trotz der jüngsten Schwächephase, die Baumgart zum Verhängnis wurde, stehen die Chancen dafür nicht schlecht. Nach dem 3:1 beim Karlsruher SC im ersten Spiel nach Baumgart kletterte der HSV mit nun 23 Punkten auf Rang zwei und hat nur vier Punkte Rückstand auf den SC Paderborn an der Spitze.

Für viele überraschend trennte sich der Hamburger SV von Trainer Steffen Baumgart , sofort begannen die Spekulationen über einen möglichen Nachfolger. Klar ist, dass der neue Mann eine der schwierigsten, aber auch reizvollsten Aufgaben im deutschen Fußball übernehmen wird - den ruhmreichen HSV endlich wieder in die Bundesliga zurückzuführen.

Das Wichtigste in Kürze

Kuntz ist regelmäßig mit Labbadia in Kontakt, die Frauen der beiden Ex-Profis sind befreundet. Dem "Kicker" nach schätzt Kuntz besonders den "Fachmann Labbadia".

Mit dem Ex-Stürmer spielte Kuntz zusammen in Kaiserlautern. Labbadia trainierte den HSV schon zweimal, zuletzt bis 2015. Ein drittes Engagement ist nicht gänzlich ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher geworden als zuletzt.

Dies hat sich einem Bericht der "Bild" zufolge jedoch geändert. Demnach sei Labbadia nur noch Außenseiter auf den Trainerposten beim HSV. In den Hamburger Gremien werde eine dritte Amtszeit von Labbadia kritisch betrachtet.

Wie die "MoPo" vermeldet, darf Polzin aber sogar auf ein längeres Engagement hoffen. Sollte der HSV am Sonntag gegen Darmstadt siegreich sein, übernähme der Interimscoach dem Bericht nach mindestens bis zur Winterpause weiter als Cheftrainer. Womöglich dann sogar auch für den Rest der Saison.

"Der hat jetzt auch die Chance“, so der HSV-Boss. Ob der unerfahrene Coach also auch weiter auf der Bank im Volkspark sitzen könnte? "Im Fußball kannst du gar nichts ausschließen.", hielt sich Kuntz bewusst vage.

Nach dem überzeugenden Sieg gegen den KSC wollte sich Sportvorstand Kuntz am "Sky"-Mikrofon nicht zum bislang als Top-Kandidaten gehandelten Labbadia äußern. Stattdessen bezeichnete er Merlin Polzin als "unser Trainertalent" und ließ mit seinen Aussagen zum Interimscoach durchaus aufhorchen.

Nach dem Baumgart-Aus übernahm der Co-Trainer die Mannschaft interimistisch. Bislang war ausschließlich von einer externen Dauerlösung die Rede - doch haben die Hamburger den Baumgart-Nachfolger vielleicht bereits in den eigenen Reihen?

Henrik Rydström

Doch auch er hat wohl sehr gute Karten auf den Cheftrainer-Posten, der schwedische Trainer-Shootingstar Henrik Rydström.

Wie das schwedische Portal "Tuttosvenskan" und auch die "Sport Bild" berichtet, ist der in Deutschland eher unbekannte 48-Jährige in den Fokus des HSV gerückt. Rydström trainiert aktuell Malmö FF, steht für offensiven und attraktiven Fußball. Er gilt als einer der besten Trainer in Schweden.

Mit Malmö verteidigte Rydström den Meistertitel aus dem Jahr 2023. Die Saison in der schwedischen Allsvenskan ist im November zu Ende gegangen. Ein Vorteil, sollte der HSV ernst machen wollen.