HSV vs. 1. FC Köln live im Free-TV, Stream und Ticker - Übertragung der 2. Bundesliga

Es ist ein absolutes Topspiel der 2. Bundesliga , was die Fans am Samstagabend zu sehen bekommen.

Mit dem HSV und dem 1. FC Köln stehen sich am 18. Spieltag der 2. Liga zwei Aufstiegsaspiranten gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel live im Free-TV, Livestream und Liveticker.

HSV vs. Köln: Hier live streamen

Vor dem 18. Spieltag belegen die Rheinländer den ersten Tabellenplatz, der HSV lauert mit nur drei Zählern weniger auf dem dritten Rang. Einzig der Karlsruher SC stand zum Jahreswechsel zwischen den beiden Klubs.

Kurz vor dem Rückrundenauftakt ereilte den HSV noch eine Schocknachricht, Linksverteidiger Noah Katterbach zog sich im Testspiel gegen Bukarest einen Kreuzbandriss zu. Er wird in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen.

Die Kölner schlugen nach Ablauf ihrer Transfersperre hingegen direkt fleißig zu und lotsten Sion-Kapitän Joel Schmied und Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic in die Domstadt. Ob einer der beiden beim Duell mit Hamburg direkt von Beginn an aufläuft, zeigt sich am Samstagabend.