Sportlich spielten beide in dieser Saison keine große Rolle. Öztunali, übrigens der Enkel des verstorbenen HSV-Idols Uwe Seeler, blickt auf zwei Einsätze über insgesamt 27 Minuten.

Das Wichtigste in Kürze

HSV: Öztunali und Heyer mit Minimal-Programm

Seit zwei Wochen sind Öztunali und Heyer Teil der HSV-U21. Und das Ganze "bis auf Weiteres". Auch unter Interimscoach Merlin Polzin spielen beide keine Rolle, stehen wohl auf der Transferliste und dürfen Hamburg verlassen.

Die U21 gewann ihr letztes Spiel 2:1 gegen Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord. Keiner von beiden stand im Kader. Damit hat sich die Mannschaft in die Winterpause verabschiedet, mehr Spiele gibt es im Dezember nicht. Erst am 10. Januar geht es mit der Vorbereitung auf die Rückrunde weiter.

Für Öztunali und Heyer fällt damit eine Trainingsmöglichkeit weg. Es erschwert sich für neue Vereine oder ein sonstiges Comeback fitzuhalten. Eine Rückkehr zu den Profis wird es stand heute nicht geben, auch nicht im Training.

Laut der "BILD" müssen beide Akteure in kleinen Gruppen mit trainieren, die U21-Spielern seitens des Vereins angeboten werden. Mehr als sieben Einheiten sind bis Weihnachten nicht geplant, also ungefähr jeden zweiten Tag. Keine guten Bedingungen für das HSV-Duo, um auf sich erneut aufmerksam zu machen.