Joker Polter sticht: Braunschweig rettet Remis im Kellerduell

Eintracht Braunschweig hat im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga den direkten Rivalen SSV Ulm dank eines Kraftakts auf Distanz gehalten. Die Mannschaft von Trainer Daniel Scherning lief gegen den Aufsteiger lange einem Rückstand hinterher, schaffte am Ende aber ein 1:1 (0:1). Braunschweig bleibt damit auf Relegationsplatz 16 drei Punkte vor dem Vorletzten Ulm.

Lucas Röser (11.) bestrafte einen Abwehrfehler der Gastgeber in der Anfangsphase. In der Schlussphase belohnte Joker Sebastian Polter (85.) mit seinem ersten Ballkontakt die Bemühungen der Gastgeber, die zuvor viel Geduld aufbringen mussten.

Die Gäste nutzten an der Hamburger Straße gleich ihre erste Gelegenheit zur Führung. Ermin Bicakcic klärte eine Hereingabe unmittelbar vor die Füße von Röser, der ins lange Eck verwandelte. In der Folge zogen sich die Ulmer zurück und ließen die Gastgeber kommen - diese Taktik ging zunächst auf, weil Ulm stark in den Zweikämpfen agierte.

Nach der Pause änderte sich am Bild wenig. Braunschweig erhöhte die Bemühungen zunehmend. Scherning wechselte mit viel Risiko offensiv - mit Erfolg: Polter, erst zwei Minuten zuvor aufs Feld gekommen, stieg bei einer Ecke am höchsten und sicherte den wertvollen Zähler.