Funkel verliert mit Kaiserslautern - Hannover blamiert sich im Derby

Der drittplatzierte Hamburger SV kann seinen Vorsprung auf die Niedersachsen damit beim Debüt von Trainer Steffen Baumgart am Sonntag auf vier Punkte vergrößern. Den Treffer für Osnabrück erzielte Erik Engelhardt (61.).

Für Hannover war es nach zuletzt vier Siegen die erste Niederlage in diesem Jahr.

Der ehemalige Meister unterlag im zweiten Spiel unter Funkel dem Karlsruher SC mit 0:4 (0:0) und könnte am Sonntag auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen. Bei Funkels Debüt reichte es in Nürnberg immerhin zu einem Punktgewinn.

Der 1. FC Kaiserslautern taumelt auch unter Trainer-Oldie Friedhelm Funkel dem Abstieg in der 2. Fußball-Bundesliga entgegen.

Hertha trotz Überzahl nur mit einem Punkt

In Braunschweig sorgte Fabio Kaufmann (14.) für die Führung der Gastgeber. Ibrahim Maza (52.) glich für die Hertha aus.

In der Schlussphase verpassten die Berliner in Überzahl den dritten Sieg in Serie. Hassan Kurucay (77.) hatte wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen.