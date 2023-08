Max Kruse: Beim Pokern betrogen – weiterer Fußballer involviert

Der 35-Jährige soll 2014 bei einem Pokerabend 5.000 Euro verloren haben. Auch Poker-Profi Jan-Peter Jachtmann saß damals mit an dem manipulierten Tisch. Jachtmann soll sogar 20.000 Euro verloren haben.

Das kam jetzt vor dem Landgericht Dresden heraus, wo sich fünf Männer seit Montag wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrugs in bis zu 29 Fällen verantworten müssen. Der Schaden, der bei der Masche entstanden ist: mindestens 528.695 Euro. Das prominenteste Opfer ist Kruse, wie die Bild berichtet.

Bittere Erfahrung für Max Kruse: Der Profi des SC Paderborn ist 2014 beim Pokern übers Ohr gehauen worden. In den Betrug war ein weiterer Fußball involviert. Der Fall wird aktuell vor Gericht verhandelt.

Das System funktionierte so, dass bei den Turnieren gezinkte Karten, Infrarot-Kameras, Bluetooth-Kopfhörer und Handzeichen verwendet wurden. Winzige Scan-Codes befanden sich an den Seiten der Karten, so dass nach dem Mischen die Kamera die Codes scannen konnte. Anschließend wurde berechnet, welcher Spieler das Spiel gewinnen wird.