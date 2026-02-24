Medien: Rapp in Kiel entlassen

Aus Angst vor dem drohenden Absturz in die Drittklassigkeit hat Fußball-Zweitligist Holstein Kiel offenbar Trainer Marcel Rapp entlassen. Dies berichteten am Dienstag mehrere Medien übereinstimmend. Holstein reagiert damit auf die sportliche Talfahrt mit fünf Pflichtspielniederlagen in Folge. Der Bundesliga-Absteiger belegt in der 2. Liga momentan Rang 14 und liegt nur noch einen Punkt vor dem Relegationsrang.

Rapp hatte die Kieler als Nachfolger von Ole Werner im Oktober 2021 übernommen und den Klub 2024 als ersten Verein aus Schleswig-Holstein überhaupt in die Bundesliga geführt. "Holstein Kiel wird für mich immer ein besonderer Verein bleiben und ich wünsche dem ganzen Klub nur das Beste", sagte Rapp zu Sky Sport: "Ich bin überzeugt, dass wir die sportlichen Herausforderungen gemeinsam gemeistert hätten. Gleichzeitig habe ich weiterhin enorme Energie und große Lust, an der Seitenlinie zu arbeiten."

Auch Rapps Co-Trainer Alexander Hahn verlässt dem Vernehmen nach die Störche. Holstein bestätigte die Personalentscheidungen zunächst nicht.