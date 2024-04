"Andere Taktgeber": Stindl gespannt auf Zeit nach Karriere

Anzeige

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Lars Stindl ist gespannt auf das Leben nach seiner aktiven Karriere. "Ich freue mich darauf, mal andere Taktgeber zu haben als Training, Spiel, Regeneration. Sondern auch mal Dinge selbst zu bestimmen und mein eigener Herr zu sein", sagte der Profi des Karlsruher SC im "Eine Halbzeit mit..."-Fußball-Podcast des RND. Ende März hatte Stindl sein Karriereende verkündet.

Neben elf Länderspielen brachte es Stindl auf 376 Partien in der Bundesliga. Nach acht Jahren bei Borussia Mönchengladbach war er im vergangenen Sommer zum KSC zurückgekehrt. Der Kontakt zu den Ex-Mitspielern ist aber offenbar nie abgerissen. "Als ich meinen ehemaligen Gladbacher Jungs in unserer WhatsApp-Gruppe mitgeteilt habe, dass es im Sommer vorbei ist, musste ich mich echt zurückhalten, damit ich nicht in Tränen ausbreche", berichtete der 35-Jährige. Der Weg zur Entscheidung sei aber "rational" verlaufen.

Auch nach seiner aktiven Zeit will Stindl weiter im Fußballgeschäft tätig sein, "das steht für mich fest". Trotz spannender Gespräche lasse er aber alles auf sich zukommen. Zu einem Abschiedsspiel habe er sich "noch keine Gedanken gemacht".